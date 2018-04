Adrien Broner (33-3, 24 KOs) will take on Jessie Vargas (28-2, 10 KOs) on Saturday night from the Barclays Center in Brooklyn.

Showtime will televise the tripleheader beginning at 9 p.m. ET/6 p.m. PT and includes Jermall Charlo (26-0, 20 KOs) and once-beaten Hugo Centeno, Jr (26-1, 14 KOs) in a middleweight bout. The telecast opens with Gervonta Davis (19-0, 18 KOs) facing Jesus Cuellar (28-2, 21 KOs).